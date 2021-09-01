Atletler Yozgat’ta kamp yapıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan Atletizmi geliştirme programı kapsamında ülke genelinde yapılan atletizm yarışmalarında dereceye giren 38 sporcu 16 Antrenörün eşliğinde Yozgat’a gelerek hem spor vadisinde hem de Çamlık Milli Parkında iki haftalık kampa girdiler. Ser Otelde konaklayan Atletleri ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, geleceğin milli takım sporcularına başarı dileğinde bulundu. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile birlikte ziyaret ettiği atletler ile sohbet eden Vali Polat, Antrenör İbrahim Urganç’tan da hem proje, hem de Yozgat’ta yaptıkları kamp hakkında bilgi aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Atletizm federasyonu ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan kamp programını Yozgat’a aldırdıklarını söyledi. Antrenörler ile birlikte 58 kişilik bir sporcu kafilesinin Yozgat’ta kamp yaptığına dikkat çeken Vali Polat, ‘’Burada bulunan gençlerimizin hepsi ileride büyük birer atlet olacaklar. Milli takımımıza yükselecekler, milli takımızın kadrosunu oluşturacaklar belki de Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayacaklar. Ben hepsine başarı dileğinde bulunuyorum. Biz Yozgat olarak sadece Atletizm takımımızın kampına değil Türkiye şampiyonasının da bir ayağının Yozgat’ta yapılmasına talibiz’’ dedi.

Atletizm Antrenörü İbrahim Urganç ise Atletizmi geliştirme Projesi kapsamında dereceye giren gençler ile birlikte Yozgat’ta kamp yaptıklarını belirtti. Davet üzerine Yozgat’ta 2 haftalık bir kampa girdiklerini dile getiren Urganç, Atletizm branşı için Yozgat’n iklim ve rakımının çok elverişli olduğunu vurguladı. Bundan sonraki kamplarını da Yozgat’ta yapmayı istediklerine vurgu yapan Urganç, Yozgat’ın gezilmeye görülmeye ve Spor yapılmaya değer bir il olduğunu sözlerine ekledi.