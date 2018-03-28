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Atletler yarı finalde

KIRŞEHİR’in ev sahipliğinde düzenlenen kızlar ve erkekler Atletiz Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) İç Anadolu Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

Atletler yarı finalde

KIRŞEHİR’in ev sahipliğinde düzenlenen kızlar ve erkekler Atletiz Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) İç Anadolu Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Atletler yarı finalde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün projeleri kapsamında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi atletizm İç Anadolu grup müsabakaları Kırşehir Ahi Stadyumu atletizm pistinde yapıldı. İki gün boyunca bir birinden güzel müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri dereceye giremeyen sporculara ise katılım belgelerini Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, eski milli atlet Haydar Doğan, spor şube müdürü ve sporcuların antrenörleri tarafından verdi. Yarışmalara Yozgat’ı temsilen katılan Songül Suntay cirit atma ve yüksek atlama branşlarında birinci olurken, Muhammet Emin Ergün uzun atlama da birinci oldu. 300 ve 100 metre koşuda Esra Erciyas ise ikinci oldu. Dereceye giren Yozgatlı sporcular yarı final müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler. 

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