Atletler Türkiye finalinde

Atletizm Antrenörü Adem Öksüz ve Yardımcı Antrenör Aslı Laz gözetiminde Karaman’da düzenlenen ANALİG Yarı Final müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan atletlerden Medine Şener ikinci, Halil Yalçınkaya ise dördüncülük elde ederek Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Atletizm Antrenörü Adem Öksüz, Karaman ilinde düzenlenen ANALİG yarıfinal müsabakalarında Yozgat adına katılan atletlerin çok iyi performans gösterdiğini söyledi. Sorgunlu atletlerden Medine Şener’in ikinci olarak gümüş madalya aldığının altını çizen Öksüz, ‘’Yine ilimiz adına yarışan Halil Yalcinkaya cirit atma branşında 4. olup bronz madalya almıştır. Müsabakalara katılan kız erkek takım sporcularıma emeği geçen herkese teşekkür ederim. 18 ilden 300 sporcunun katıldığı müsabakalarda, Medine Şener yüksek atlama branşında, ilimize gümüş madalyayı kazandırdı. 2 gün boyunca devam eden yarışmalarda sporcular ilk gün gülle atma, 60 metre, yüksek atlama, 80 metre, cirit atma, üç adım atlama, bin 500 metre ve 200 metre kategorilerinde yarıştı. İkinci gün ise sporcular 80 metre engelli, gülle atma, 100 metre engelli, yüksek atlama, uzun atlama, 80 metre, cirit atma,800 metre, 5x80 kız ve erkek bayrak yarışı kategorilerinde birincilik mücadelesi verildi. Müsabakaya katılan oyuncularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı kutluyorum. Gerçekten ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Türkiye şampiyonası finallerinde de bu iki sporcumuzdan derce bekliyoruz. Finallere çok iyi hazırlanıp ilimizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.