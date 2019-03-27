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Atletler madalyayla döndü

SİVAS’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi grup müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Gençlik Spor Kulübü atletizm takımı sporcuları madalya ile döndü

Atletler madalyayla döndü

SİVAS’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi grup müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Gençlik Spor Kulübü atletizm takımı sporcuları madalya ile döndü

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Atletler madalyayla döndü

 Atletizm takımı antrenörü Adem Öksüz, kızlarda 10 ilden 96, erkeklerde 11 ilden 112 sporcunun katıldığı yarışmalarda Sorgunlu atletlerin kazandığı başarının çok çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.  Değişik branşlarda birinci, ikinci ve üçüncülük elde ettiklerini aktaran Öksüz, "23-24 Mart tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi grup müsabakalarına Sorgun Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcuları ilimiz adına katıldı. Uzun süredir bu müsabakalara hazırlanan sporcularımız büyük bir başarı örneği göstererek birinci, ikinci ve üçüncülük kazandı. Kız ve erkek takımlarımız yari finale katılmaya hak kazandı" dedi.

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