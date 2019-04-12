Atletler Karaman yolcusu

Daha önce düzenlenen ve gösterdikleri başarı ile yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yozgat Atletizm takımı Karaman’da gerçekleştirilecek olan müsabakalarda da başarı elde edip 13-14 Nisan tarihlerinde Kaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına 11 sporcu ile katılacak olan Yozgat ekibinde tek düşünce bir üst tura çıkmak. Yozgatlı Atletler, daha önce grup müsabakalarında çok büyük başarıların altına imza attıklarını hatırlattılar. Yarı final müsabakalarında da kendilerine güvendiklerini vurgulayan sporcular, ‘’Yarın Karaman’da başlayacak olan Atletizm müsabakalarına çok iyi hazırlandık. Bize güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bizden beklenen başarıyı yakalayacağız ve inanıyoruz ki Türkiye şampiyonası finallerine kalacağız. Buna takım olarak hepimiz inandık. Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz’’ dediler.