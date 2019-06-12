Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92826
ALTIN
247.342
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3758
EURO
6.5894

Atletler gururlandırdı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafında Aksaray’ın ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi düzenlenen TAF Küçükler Atletizm festivaline Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Spor Kulübü Derneği Kız ve Erkek Atletizm takımı elde ettikleri başarılar ile göz doldururken, Yozgat’ın da gururu oldular.

Atletler gururlandırdı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafında Aksaray’ın ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi düzenlenen TAF Küçükler Atletizm festivaline Yozgat’ı temsilen katılan Sorgun Spor Kulübü Derneği Kız ve Erkek Atletizm takımı elde ettikleri başarılar ile göz doldururken, Yozgat’ın da gururu oldular.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
31 Okunma
Atletler gururlandırdı

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde turnuvaya katılan genç atletlerden kız takımı takım halinde turnuvanın ikincisi olurken, erkek takımı ise takım halinde turnuva üçüncüsü oldu. Antrenör Adem Öksüz gözetiminde uzun süredir çalışan atletler başarılarına katıldıkları her turnuvada bir yenisini daha ekliyorlar. Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5’inci TAF Küçükler Atletizm festivaline Yozgat’ı temsilen katılan kızlarda 1000 metre koşusunda Dilber Demir ve Yüksek Atlamada Medine Şener birinci, Uzun Atlama Meryem Sargın ise üçüncü oldu. Kız takımı takım halinde de ikincilik elde etmeyi başardı. Erkek takımı ise Uzun Atlama Muhammet Ali Kayalı ve Fırlatma Topunda Ramazan Ünlüer birinci olurken, 1000 metre koşusunda Recep Mehmet Özbek üçüncü olurken. Erkek takımı 5’e 80 metre bayrak yarışında da üçüncülük elde etti. Erkek takımı takım halinde ise turnuva üçüncüsü oldu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozokspor’da hedef grup birinciliği
Bozokspor’da hedef grup birinciliği
Kayaalp dünya evine giriyor
Kayaalp dünya evine giriyor
Rıza da ortak oldu
Rıza da ortak oldu
Er meydanında Yozgatlı şampiyon
Er meydanında Yozgatlı şampiyon
Bektaş’tan teşekkür
Bektaş’tan teşekkür
Öğrencilere dağcılık eğitimi
Öğrencilere dağcılık eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim