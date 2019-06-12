Atletler gururlandırdı

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde turnuvaya katılan genç atletlerden kız takımı takım halinde turnuvanın ikincisi olurken, erkek takımı ise takım halinde turnuva üçüncüsü oldu. Antrenör Adem Öksüz gözetiminde uzun süredir çalışan atletler başarılarına katıldıkları her turnuvada bir yenisini daha ekliyorlar. Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5’inci TAF Küçükler Atletizm festivaline Yozgat’ı temsilen katılan kızlarda 1000 metre koşusunda Dilber Demir ve Yüksek Atlamada Medine Şener birinci, Uzun Atlama Meryem Sargın ise üçüncü oldu. Kız takımı takım halinde de ikincilik elde etmeyi başardı. Erkek takımı ise Uzun Atlama Muhammet Ali Kayalı ve Fırlatma Topunda Ramazan Ünlüer birinci olurken, 1000 metre koşusunda Recep Mehmet Özbek üçüncü olurken. Erkek takımı 5’e 80 metre bayrak yarışında da üçüncülük elde etti. Erkek takımı takım halinde ise turnuva üçüncüsü oldu.