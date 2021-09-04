Atletizme devam

Yozgat’ın Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Sorgun’da başlatılan atletizm antrenmanları, Antrenör Adem Öksüz gözetiminde devam ederken gençler atletizm sayesinde hem sağlıklı kaldıklarını hem de fiziki anlamda kendilerini geliştirdiklerini ifade ediyorlar. Sorgunlu gençler antrenmanları kaçırmamaya özen gösterdiklerini söyleyerek, kendilerininim güç ve yeteneklerinin sınırlarını öğrendiklerini ve kendilerini geliştirmeye çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.