Atletizmde Çayıralan üstünlüğü

Okul sporları kapsamında Yozgat’ta düzenlenen Atletizm müsabakalarında yıldız takım bireysel dalda Şehit Yarbay Yusuf Turgut Orta Okulu öğrencileri Şevval Özdoğan 60 metre kısa mesafe koşuda Yozgat 3’üncüsü, bin metre Yürüyüş Kategorisinde Yozgat 1’incisi olurken, Melek Akbulut 80 metre kısa mesafe koşuda Yozgat 4’üncüsü 800 metre de ise Yozgat 3’üncüsü oldu. Ayrıca, Küçük kızlar yüksek atlama branşında İrem Busenaz Işık Yozgat 4’üncüsü, yine takım olarak kızlarda küçükler kategorisinde Fair-play ödülü almaya hak kazandı.