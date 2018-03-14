Atletizm yarışmaları tamamlandı

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporculara Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ve Spor Şube Müdürü Hasan Bağçeci tarafından ödülleri verildi.

Yarışmalara katılan tüm sporcuları tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Oğuzhan Güneşer, grup müsabakalarına katılacak olan sporculara da başarılar diledi.