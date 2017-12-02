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-Atletizm yarışmaları tamamlandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen atletizm yarışmaları tamamlandı.

-Atletizm yarışmaları tamamlandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen atletizm yarışmaları tamamlandı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Atletizm yarışmaları tamamlandı

Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan yarışmalar Gençler A ve Gençler B kategorilerinde düzenlendi. Engelli koşu, cirit atma, gülle atma ve koşu yarışlarının sonunda Gençler A kategorisinde takım halinde birinci Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi, Gençler B kategorisinde takım halinde Akdağ Anadolu Lisesi birinci, Sorgun Türk Telekom Lisesi ikinci oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.

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