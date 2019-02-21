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Atletizm müsabakaları tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında Atletizm Yozgat İl Birinciliği müsabakaları Bozok stadında yapılan yarışmalar ile tamamlandı

Atletizm müsabakaları tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında Atletizm Yozgat İl Birinciliği müsabakaları Bozok stadında yapılan yarışmalar ile tamamlandı

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Atletizm müsabakaları tamamlandı

Genç kızlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler birbirlerine üstünlük kurmak için ellerinden geleni yaptılar. Bayrak koşusu, engelli koşu, kros, gülle, disk ve cirit atma, üç adım, uzun atlama ve yüksek atlama branşlarda birçok sporcu ter döktü. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonrasında Genç kızlar A Kategorisinde Sorgun Anadolu Lisesi birinci, Sorgun Fen Lisesi ikinci ve Sorgun Sağlık Meslek Lisesi ise üçüncü oldu. Genç erkekler A kategorisinde Sorgun Sağlık Meslek Lisesi birinci olurken, Genç erkekler ve kızlar B Kategorisinde ise takım halinde katılan olmadığı için ferdi müsabakalar gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler. 
SADECE SORGUN YARIŞTI
Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Atletizm müsabakalarında sadece Sorgun’dan 4 takım yarışmalara katıldı. İl merkezi ve ilçelerden hiçbir okulun atletizm müsabakalarına katılmaması ise eleştirildi. Genç Erkekler A Kategorisinde sadece Sorgun Sağlık Meslek Lisesi katılırken, Genç Kızlar A Kategorisinde ise Sorgun Anadolu Lisesi, Sorgun Fen Lisesi ve Sorgun Sağlık Meslek Lisesi katıldı. 

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