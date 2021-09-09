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Yozgat
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Atletizm kampı tamamlandı

Türkiye Atletizm federasyonu tarafından başlatılan atletizmi geliştirme programı kapsamında milli takım antrenörleri gözetiminde 20 gündür Yozgat’ta kamp yapan 38 atlet kamp çalışmalarını tamamlayarak memleketlerine döndü.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:03
Atletizm kampı tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan atletizmi geliştirme programı kapsamında ülke genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren 38 sporcunun, 18 Antrenör eşliğinde Yozgat’ta gerçekleştirdiği kamp programı tamamlandı.
Kamp sonrasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı atletizmciler ile antrenörlerini kaldıkları otelde ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu daha sonra memleketlerine uğurladı. 14 bayan sporcu, 24 erkek sporcu ve 18 Antrenör ile Yozgat’ta yaklaşık iki hafta boyunca kamp yapan Atletler önceki gün kamp çalışmalarını tamamladı. Yozgat’ta yaptıkları kamptan çok memnun kaldıklarını söyleyen Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Urgancı, Yozgat’ın özellikle atletizm branşı için kamp anlamında çok önemli bir yer olduğunu belirtti. Bundan sonra kamp planlamaları içerisinde Yozgat’ı da dahil etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Urgancı, ‘’Yozgat’ta kamp yaptığımız süre zarfında ilgili kurumlardan da çok büyük ilgi gördük. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ile birlikte Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı bizi yalnız bırakmadı, ayrıca Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da Yozgat’ta olduğumuz süre içerisinde her zaman desteğini hissettik ve bize her konuda büyük yardımcı oldu. Yozgat halkı da bizleri bağrına bastı. Yaptığımız antrenmanlarda bizlere tezahüratta bulundular, sporcularımızı desteklediler moral verdiler onlara da çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı ise Yozgat’ta olmalarından gurur duydukları geleceğin milli atletlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade etti. İmkanlar ölçüsünde ellerinden geldiği kadar Yozgat’ta kamp yapan atletlere destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Bölükbaşı, bu tip kampların Yozgat’ta yapılmasının Yozgat’a büyük katkı sağladığını, bu tip kamp programlarını Yozgat’a almak içinde müdürlük olarak gerekli girişimleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

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Atletizm Kampı Tamamlandı
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