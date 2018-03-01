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Atletizm geliştirme projesi

HER yıl olduğu gibi bu yılda ‘Atletizm Geliştirme Projesi’ kapsamında düzenlenen yarışmalar Sorgun ilçesinde yapıldı.

Atletizm geliştirme projesi

HER yıl olduğu gibi bu yılda ‘Atletizm Geliştirme Projesi’ kapsamında düzenlenen yarışmalar Sorgun ilçesinde yapıldı.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Atletizm geliştirme projesi

97 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalar çekişmeli geçti. Yarışmalar sonucunda 1.5 Kilometre 2004 doğumlu Kızlarda: Safure Demir, Aleyna Demir, Atiye Gülseven, İrem Kargı, Berre Betül Yücel, Nurhayat Gümüş, Rümeysa Akyol, Fadime Uğuz, Sevda Sultan Atabaş, Sudenaz Demirbilek, Erkeklerde: Hüseyin Kabataş, Yakup Ersoy, Burak Vural, İsmail Eren Şahin derece yaptı. 2003 doğumlu Kızlar 2 kilometrede: Güldane Özbek, Merve Çelik, Erkeklerde: Furkan Karaman, Muhammet Emin Kahvecioğlu, Mehmet Keskin, Emre Şahin başarılı oldu.

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