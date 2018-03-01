Atletizm geliştirme projesi

97 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalar çekişmeli geçti. Yarışmalar sonucunda 1.5 Kilometre 2004 doğumlu Kızlarda: Safure Demir, Aleyna Demir, Atiye Gülseven, İrem Kargı, Berre Betül Yücel, Nurhayat Gümüş, Rümeysa Akyol, Fadime Uğuz, Sevda Sultan Atabaş, Sudenaz Demirbilek, Erkeklerde: Hüseyin Kabataş, Yakup Ersoy, Burak Vural, İsmail Eren Şahin derece yaptı. 2003 doğumlu Kızlar 2 kilometrede: Güldane Özbek, Merve Çelik, Erkeklerde: Furkan Karaman, Muhammet Emin Kahvecioğlu, Mehmet Keskin, Emre Şahin başarılı oldu.
01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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