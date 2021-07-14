Atletizm çalışmalarına devam

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Adem Öksüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar Sorgun ilçe stadında Covit19 tedbirleri gözetilerek yapılıyor. Atletizm kursuna katılan çocuklar, Yaz Spor Okulları kapsamında açılan atletizm kursunda yaz tatillerini spor yaparak geçireceklerini söylediler. Vücuda çok büyük faydası olan atletizm kursunda hem spor yaptıklarını hem de çok eğlendiklerini vurgulayan sporcular, Sorgunlu gençleri de atletizm kursuna davet ettiler.