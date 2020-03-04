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ATiYE YENiDEN KRAL

KADINLAR Hentbol İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Atiye Ordu’da Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynadıkları müsabakalarda attığı goller ile yeniden gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:59
ATiYE YENiDEN KRAL

Ordu Gençlerbirliği ile oynanan müsabakanın ilkinde 11 ikinci müsabakada ise 15 gol kaydederek takımının galibiyetinde de önemli rol oynayan başarılı oyuncu Atiye, ligde toplam 56 gol ile zirveye yerleşti. Gol krallığında en yakın takipçisi lider Artvin 7 Mart Spor Kulübü sporcusu Seray Altun’a 17 gol fark atan Atiye ligin en golcü ismi oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcusu Atiye, kendisinin ligde gol kralı olup olmamasının çok önemli olmadığını asıl önemli olanın takımının başarısı olduğunu söyledi. Sahada takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren Atiye, ‘’Bu sezon ikinci kez mücadele ettiğimiz İkinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Büyük çoğunluğumuz Yozgatlı olan ve İlkokuldan beri birlikte oynadığımız takım arkadaşlarım ile bu sezon gerçekten boş başarılı müsabakalar çıkardık. Deplasmanda lider Artvin takımı dışında yenilgimiz yok. Bizim hedefimiz grubumuzu birinci sırada tamamlamak. Bunun içinde ligde kalan iki müsabakamızı da kazanmak istiyoruz. Ben çok çalışacağım ve kalan iki müsabakada da atacağım goller ile takımımın galip gelmesi için elimden geleni yapacağım. Şuanda Play-Off’lara çıkmayı garantiledik. Play-Off müsabakalarında da başarılı olmak ve Birinci Lige yükselmek istiyoruz. Play-Off’ta çok güçlü takımlar ile karşı karşıya geleceğiz biz bu ligin sürpriz takımı olarak Play-Off’larda da sürpriz yapacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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ATiYE YENiDEN KRAL
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