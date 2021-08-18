Atiye tecrübe kazandı

Yıldız Kadın Hentbol Milli takımımız, Litvanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası B grubu müsabakalarında 2 galibiyet ile 4 puan toplamasını başardı. Polonya, İzlanda, Letonya ve Belarus takımları ile mücadele eden ay yıldızlı ekibimiz Letonya ve Belarus’u yendi. Türkiye Yıldız Kadın Milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Atiye Gülseven Letonya ile oynanan müsabakanın yıldız oyuncusu seçilmişti. Dün memleketine dönün başarılı sporcu ilk defa terlettiği milli takım forması ile büyük bir tecrübe kazandığını söyledi. Milli takımın kulüp takımlarından çok farklı olduğunu, sahada bile farklı bir ambiyansta mücadele ettiğin hissinin uyandığını dile getiren Atiye Gülseven, Avrupa takımları ile mücadele etmenin de kendisi için ayrı bir tecrübe olduğunu vurguladı. Milli takım forması ile Avrupa şampiyonasında bütün müsabakalarda forma şansı bulduğunu ve sahadan elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğinin altını çizen Atiye Gülseven, ‘’Litvanya’da gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasında Türk Milli Takımı olarak Polonya, İzlanda, Letonya ve Belarus takımlarının yer aldığı B grubunda mücadele ettik. İlk oynadığımız Polonya maçında sahada kısa süre kaldım, ilk müsabakam olduğu için çok heyecanlandım kalbim sanki yerinden çıkacak gibi oldu, bir türlü kendimi sakinleştiremedim. Ancak ikinci oynadığımız İzlanda maçında bu heyecanımı yendim, üçüncü müsabaka olan Letonya maçında milli takım Antrenörümüz bana uzun süre şans verdi. Ben de Letonya ile oynadığımız müsabakada sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve müsabakanın oyuncusu seçildim. Avrupa şampiyonası sonrasında dün Yozgat’a geldim. Pazartesi gününe kadar dinleneceğim daha sonra antrenmanlarıma başlayacağım. Litvanya’da gerçekleştirilen Avrupa şampiyonası benim için değişik bir tecrübe oldu. Benin hedefim milli takımımızın her kategorisinde oynaya bilmek. Litvanya’da kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak olan şampiyonalarda milli takıma davet edilmem durumunda yine ülkem için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Milli takımda çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hem Ankara’da yaptığımız kampta hem de Litvanya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında çok güzel günler geçirdim. Ben beni bugünlere getiren, üzerimde büyük emeği olan Antrenörüm Enis Atmaca başta olmak üzere kulüp başkanı Musa Saydam’a çok teşekkür ediyorum’’ dedi.