ATiYE GOL KRALİÇESİ

Hem ligin hem de takımının en golcü ismi olan Atiye, yeni sezonda rakiplerinin de şimdiden korkulu rüyası oldu. 16 yaşındaki genç Hentbolcu Atiye, takımının şampiyon olması için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini söyledi. Ligin ilk haftasında Van Hentbolspor ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan başarılı oyuncu Atiye, ‘’İlk müsabakada rakip filelere 15 gol göndererek takımımın galibiyetinde arkadaşlarım ile birlikte benim de bir payım oldu. Ben bütün müsabakalarda performansımı arttırarak devam ettireceğim. Takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bu sezon inşallah grupları lider tamamlayıp Play-Off müsabakalarına kalırız. Play-Off müsabakalarında da ilk iki sırayı alarak Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. İnşallah bu sezon hedefimize ulaşırız’’ dedi.