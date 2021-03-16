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Atakan’ın gözü Olimpiyatlarda

YOZGATLI Milli Güreşçi Atakan Yüksel, Maceristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat elemelerinde olimpiyatlara katılabilmek için ter dökecek.

16 Mart 2021 Salı 00:13
Atakan’ın gözü Olimpiyatlarda

18-21 Mart tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte' de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat elemelerine katılacak olan Milli Sporcu Yozgatlı Atakan Yüksel elemelerde dereceye girerek olimpiyatlara katılmak ve olimpiyatlarda da Türkiye’ye madalya kazandırmak istiyor. 18-21 Mart tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat elemelerine hazırlanan Grekoromen güreş milli takımımızda hazırlıklar son sürat devam ediyor. İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet tesislerinde kampta bulunan milliler antrenmanlarını teknik direktör Salih Bora yönetiminde sürdürüyor. Budapeşte’de gerçekleştirilecek olan Olimpiyat elemelerinde Türkiye’yi 60 Kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda ise Metehan Başar temsil edecek. Grekoromen güreş milli takımımız 18 Mart tarihinde Macaristan'a hareket edecek. Macaristan’da başarılı olacağına inandığını söyleyen Yozgatlı milli güreşçi Atakan Yüksel, ‘’Olimpiyat elemelerine çok iyi hazırlandım. 18 Mart tarihine kadar da yoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim. Hedefim olimpiyatlara katılarak ülkemi ve memleketim Yozgat’ı gururla temsil etmek, ülkem adına madalya kazanmak’’ dedi.  •Spor Servisi•

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Atakan’ın Gözü Olimpiyatlarda
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