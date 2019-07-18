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ATA SPORUNU SEVDiK

YOZGAT Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Murat Korkmaz tarafından, üniversitenin Erdoğan Akdağ yerleşkesinde bulunan Merkezi Yemekhane üst katında verilmeye başlanılan okçuluk kursuna ilgi her geçen gün artıyor.

ATA SPORUNU SEVDiK

YOZGAT Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Murat Korkmaz tarafından, üniversitenin Erdoğan Akdağ yerleşkesinde bulunan Merkezi Yemekhane üst katında verilmeye başlanılan okçuluk kursuna ilgi her geçen gün artıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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ATA SPORUNU SEVDiK

Kursiyerlerin büyük çoğunluğunun televizyonlarda yayınlanan tarihi dizi ve filmlerden etkilenerek kayıt yaptırdığı, özellikle okulların kapanmasıyla birlikte çocukların ve gençlerin, bayanların kursa büyük ilgi göstermeye başladığı bildirildi. Okçuluk Antrenörü Doç. Dr. Murat Korkmaz, okçuluk sporunun özellikle küçük yaştaki sporcuların fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine büyük destek sağladığını söyledi. Korkmaz, Bozok Üniversitesi öncülüğünde Yozgat’ta okçuluk sporu ile ilgili yarışmaların da yapıldığının altını çizerek, her gün saat 17.00 ila 18.00 arasında kursiyerlere eğitimler verdiklerini kaydetti. Korkmaz, ‘’Okçuluk bireyin gelişimi için çok önemlidir. Özellikle çocuklarda zihinsel gelişim, fiziksel gelişim ve odaklanma konusunda. Özellikle hiperaktivite sorunun çözmek için çocuklar okçuluk sporuna yönlendirilmektedir. Okçuluk biraz uzun soluklu bir eğitim. Sporcunun eline hemen ok ve yay vermiyoruz. Vücudun kendini okçuluk sporuna hazır hale getirmesini bekleriz. Temel duruş ve tutuş eğitimi veririz. Ortalama olarak 3 ay içinde temel kurs biter ve profesyonel eğitime başlar. Daha sonra kendi özel ekipmanlarını alır’’ diye konuştu. 
Korkmaz, 1 Temmuz 2019 tarihinde başlattıkları okçuluk kursuna 7-14 yaş grubuna yönelik Geleneksel Türk Okçuluk kursu vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. 

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