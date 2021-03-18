Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1559
ALTIN
416.624
DOLAR
7.4635
STERLİN
10.4164
EURO
8.9107

Ata sporuna ilgi artıyor

YOZGAT’ta ata sporumuz geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

18 Mart 2021 Perşembe 00:35
Ata sporuna ilgi artıyor

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda açılan kurslara katılan kursiyerler, uzmanlar eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, kent merkezinde kurulan 2 okçuluk kulübünün sosyal hayata katkı sağladığını söyledi. Korkmaz, geleneksel Türk okçuluğu üzerine kurs verdiklerini anlatarak, "Geleneksel Türk okçuluğu bizim atalarımızdan gelen atalarımızın atış stili olan başparmak stili ile yapılan bir atış şeklidir. Yozgat’ta geleneksel okçuluk başka bir açığı gidermeye başladı. Aileler çocuklarıyla geliyor ve çocuklarıyla beraber spor yapma imkanı buluyor. Bu yüzden biz geleneksel okçulukla aileleri de bir araya getirdik. Aileler çocuklarıyla ok atıyor, yarışıyor. Biz 4 yıldır zevkle bu sporu yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman ise Yozgat’ta şu an 32 lisanslı sporcuları olduğunu belirtti. Yalman, “Açılan okçuluk kurslarına yoğun ilgi var. Kulüplerimiz, Halk Eğitim merkezleri ve gençlik merkezleri tarafından açılan kurslara aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Kulüp olarak 4 yıldır bu sporun içindeyiz. Geçmişten geleceğe ata sporumuzu geliştirmeye ve 7’den 70’e herkese aşılamaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. Çocuğu ile kurslara katılan Orhan Hazer, "Benim lisansım var, okçuluğu seviyorum. Dikkat ve kondisyon gerektiren bir spor ve keyifle yapıyorum. Oğlumla birlikte bu sporu yapıyoruz." dedi. Eymen Hazer de okçuluğun hem eğlenceli hem insanı hırslandıran bir spor olduğunu belirtti.  Kursiyerlerden 10 yaşındaki  Zehra Naz Güneşer ise okçuluğa "Tozkoparan" dizisinden merak duyduğunu anlatarak, "Ok atmayı çok seviyorum, burada eğleniyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Hedefi vuruyorum, ileride şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu. (aa) 

Anahtar Kelimeler:
Ata Sporuna Ilgi Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERiYE DEVAM BAL’A SELAM: 0-1
SERiYE DEVAM BAL’A SELAM: 0-1
Irgatoğu taraftarlar ile buluştu
Irgatoğu taraftarlar ile buluştu
Bir madalya da Şevval’den
Bir madalya da Şevval’den
Bozkırın Başaklarında Artvin hazırlığı
Bozkırın Başaklarında Artvin hazırlığı
Hentbolcularu ağırladı
Hentbolcularu ağırladı
Başer’den ziyaret
Başer’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim