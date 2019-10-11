ATA iÇiN KOŞTULAR

Bozok Stadyumunda yapılan Atatürk Koşusuna, 12 okuldan 400 sporcu katıldı. Yarışma 400, 800 ve bin 600 metre olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak tüm sporculara başarılar diledi. Yarışmada dereceye giren sporculara 15 Ekim tarihinde Cumhuriyet meydanın düzenlenecek olan programda kupa ve madalyalarının verileceği bildirildi. Farklı kategorilerde yarışan öğrenci sporcular, Ataları için yarışıp, dereceye gidrebilmek için ter döktüler.