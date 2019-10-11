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ATA iÇiN KOŞTULAR

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ ün Yozgat’ı ziyaretinin 95’inci yıl dönümü ve Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

ATA iÇiN KOŞTULAR

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ ün Yozgat’ı ziyaretinin 95’inci yıl dönümü ve Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 00:00
ATA iÇiN KOŞTULAR

Bozok Stadyumunda yapılan Atatürk Koşusuna, 12 okuldan 400  sporcu katıldı. Yarışma 400, 800 ve bin 600 metre olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak tüm sporculara başarılar diledi. Yarışmada dereceye giren sporculara 15 Ekim tarihinde Cumhuriyet meydanın düzenlenecek olan programda kupa ve madalyalarının verileceği bildirildi. Farklı kategorilerde yarışan öğrenci sporcular, Ataları için yarışıp, dereceye gidrebilmek için ter döktüler.

Son Güncelleme: 10.10.2019 16:49
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