Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ata Gençlikspor’un gözü yükseklerde

Okul Sporları kapsamında yarın Yozgat’ta başlayacak B Gençler Güreş Türkiye Şampiyonasına 5 sporcu ile katılacak olan Ata Gençlikspor güreş takımı hedefini Türkiye şampiyonluğu olarak belirledi.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:04
Ata Gençlikspor’un gözü yükseklerde

Celal Atik, Nasuh Akar ve son olarak Rıza Kayaalp gibi bir çok Avrupa ve Dünya şampiyonu yetiştirmiş olan Yozgat’ta güreş branşında bir çok başarısı bulunan Ata Gençlikspor, bugün tartısı yapılıp yarın ise start alacak olan Türkiye Şampiyonası müsabakalarına 5 sporcu ile katılacak ve bütün sporcularından altın madalya bekliyor. Ata Gençlikspor Kulüp Başkanı Yunus Bölükbaşı, güreş alt yapısı olarak büyük bir potansiyele sahip olan Yozgat’ta eski bir güreşçi olarak güzel şeyler yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Bünyelerinde kurdukları güreş takımının sporcularının çok başarılı olduğunu hatırlatan Bölükbaşı, Grup müsabakalarında sporcularının derece elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını vurguladı. Kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası müsabakalarında da başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Bölükbaşı, ‘’Yarın mindere çıkacak olan sporcularımız hem kulübümüzü hem de memleketimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. 5 sporcu ile kakılacağımız müsabakalarda bütün sporcularımdan madalya bekliyorum’’ dedi. 
Yarın başlayacak olan güreş müsabakalarına Ata Gençlikspor takımından Ercan Doğru, Mert Kağan Yozgat, Kerem Savaş, Ahmet Uzun, Abdullah Emir Avcı mücadele edecek. 

Anahtar Kelimeler:
Ata Gençlikspor’un Gözü YükseklerdeYozgatIlerigazetesiMartçarşambaHaberOkulSporlarıBGençlerGüreşTürkiyeşampiyonaAtaGençliksporTakımHedefŞampiyonluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iYi KÖTU GiDiYORLAR
iYi KÖTU GiDiYORLAR
Kızlar üzgün
Kızlar üzgün
Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler
Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler
HEDEF ALTIN MADALYA
HEDEF ALTIN MADALYA
Turnuva tamamlandı
Turnuva tamamlandı
Engelliler seriye bağladı
Engelliler seriye bağladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim