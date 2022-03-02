Ata Gençlikspor’un gözü yükseklerde

Celal Atik, Nasuh Akar ve son olarak Rıza Kayaalp gibi bir çok Avrupa ve Dünya şampiyonu yetiştirmiş olan Yozgat’ta güreş branşında bir çok başarısı bulunan Ata Gençlikspor, bugün tartısı yapılıp yarın ise start alacak olan Türkiye Şampiyonası müsabakalarına 5 sporcu ile katılacak ve bütün sporcularından altın madalya bekliyor. Ata Gençlikspor Kulüp Başkanı Yunus Bölükbaşı, güreş alt yapısı olarak büyük bir potansiyele sahip olan Yozgat’ta eski bir güreşçi olarak güzel şeyler yapmak için yola çıktıklarını söyledi. Bünyelerinde kurdukları güreş takımının sporcularının çok başarılı olduğunu hatırlatan Bölükbaşı, Grup müsabakalarında sporcularının derece elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını vurguladı. Kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası müsabakalarında da başarılı olacaklarına inandıklarını dile getiren Bölükbaşı, ‘’Yarın mindere çıkacak olan sporcularımız hem kulübümüzü hem de memleketimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. 5 sporcu ile kakılacağımız müsabakalarda bütün sporcularımdan madalya bekliyorum’’ dedi.

Yarın başlayacak olan güreş müsabakalarına Ata Gençlikspor takımından Ercan Doğru, Mert Kağan Yozgat, Kerem Savaş, Ahmet Uzun, Abdullah Emir Avcı mücadele edecek.