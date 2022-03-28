ASP FIRSAT TEPTi

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda müsabakaya iyi başlayan taraf konuk ekip Aksaray Belediyespor oldu. İlk 10 dakikalık bölümü Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşısında önde giren Aksaray Belediyespor bu dakikadan sonra oyun hakimiyetini ev sahibi takıma kaptırdı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Aksaray karşısında bulduğu üst üste goller ile önce beraberliği yakaladı daha sonra da öne geçmeyi başardı. İlk yarının sonlarına doğru toparlanan konuk ekip Aksaray Belediyespor beraberliği yakaladı. Müsabakanın ilk devresi 17-17 tamamlandı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline geçiren Aksaray Belediyespor müsabakayı 35-33 önde tamamladı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İsmail Doğan Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Elif Özdemir, Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan attıkları 7’şer gol ile hem takımlarının hem de müsabakanın en golcü isimleri oldu. Atiye Gülseven 6, Zeynep Yüksektepe 4, Elif Özdeniz ve Zehra Karaboğaz 1’er gol atarak takımlarına katkı sağladı. Konuk ekip Aksaray Belediyespor’da ise İlayda Duru ve Emine Gökdemir attıkları 6’şar gol ile takımlarının en golcü isimleri olurken, bu iki oyuncuyu 5’er gol ile Ümmügülsüm Kübra Özdağan, Sueda Nur Ermen, Hüsniye Nur Çelik, 4’er gol ile ise Zehra Eker ve Nisa Nur Terzi takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven ve Zehra Karaboğaz 1’en kez, Elif Özdemir, Semanur Buse Baran ile Hilal Doğan 2’şer kez 2 dakika cezası alırken, Elif Özdeniz, Semanur Buse Baran ve Zehra Karaboğaz ise sarı kart gördü. Aksaray Belediyespor’da ise Hüsniye Nur Çelik ile Emine Gökdemir 1’er kez, Sudenur Ermen 2 kez, Zehra Eker ise 3 kez 2 dakika cezası aldı. İlayda Duru, Sudenur Ermen ve Emine Gökdemir sarı kart, Zehra Eker ise kırmızı kart gördü.