Askıda ekmek turnuvası Devam Ediyor

Hafta başında Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın başlama vuruşu ile start alan müsabakalar devam ediyor. Bozok Stadı dış sahasında yarı sahada oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Bugün oynanacak olan 2 müsabaka sonrasında Askıda Ekmek Futbol turnuvasının ilk hafta tamamlanmış olacak. Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak olan Askıda Ekmek Kurumlar arası futbol turnuvasında ilk üç sırayı alan takım için askıya ekmek bırakılacak.