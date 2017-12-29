ASKF’den yakın takip

Bektaş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte her hafta sonu oynanan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i müsabakalarını takip etmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Bazen Yozgat merkez, bazen de ilçelerde oynan müsabakalara katıldıklarını dile getiren Bektaş, ‘’Elimizden geldiği katar yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte bütün müsabakalara katılmaya çalışıyoruz. Sadece Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i müsabakalarına değil alt yapı liglerinde oynanan müsabakalara da katılarak takımlarımızın yanında oluyoruz’’ dedi.