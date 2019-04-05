Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98337
ALTIN
232.642
DOLAR
5.5798
STERLİN
7.3241
EURO
6.2602

ASKF’den Arslan’a teşekkür

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, görev süresi dolan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret ederek bugüne kadar spora verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

ASKF’den Arslan’a teşekkür

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, görev süresi dolan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret ederek bugüne kadar spora verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
14 Okunma
ASKF’den Arslan’a teşekkür

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Belediye Başkanı Kazım Arslan görev yaptığı beş yıllık süre zarfında Yozgat Amatör Sporuna çok büyük katkılarının olduğunu söyledi. Bektaş, halen Yozgatspor başkanı olan Kazım Arslan’a görev süresince verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdiklerini dile getirdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise ASKF yöneticilerine ziyaretlerinden ve vefalarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOKSPOR KUPASINI ALACAK
BOZOKSPOR KUPASINI ALACAK
Yozgatspor sentetikte çalıştı
Yozgatspor sentetikte çalıştı
PARA GELDİ
PARA GELDİ
Amatör kurası yeniden çekiliyor
Amatör kurası yeniden çekiliyor
Çocukların gelişimleri kontrol edildi
Çocukların gelişimleri kontrol edildi
Yemenoğlu istifa etti
Yemenoğlu istifa etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim