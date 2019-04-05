ASKF’den Arslan’a teşekkür

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Belediye Başkanı Kazım Arslan görev yaptığı beş yıllık süre zarfında Yozgat Amatör Sporuna çok büyük katkılarının olduğunu söyledi. Bektaş, halen Yozgatspor başkanı olan Kazım Arslan’a görev süresince verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdiklerini dile getirdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise ASKF yöneticilerine ziyaretlerinden ve vefalarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.