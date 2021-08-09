ASKF’den akaryakıt protokolü

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bir petrol istasyonu ile yaptığı protokol neticesinde Federasyon üyesi kulüplerin yöneticisi, teknik ekibi ve oyuncuları indirimli akaryakıt alabilecekler. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Federasyonlarının tüm yönetici, teknik heyetleri ve sporcularının ve yakınlarının araçlarını kapsayan indirimli akaryakıt Protokolünü Efendiler Petrol İstasyonu ile imzaladıklarını söyledi. Yozgat Merkez Sanayi Sitesi karşısında bulunan Efendiler petrol istasyonundan tüm camia ve yakınlarının yakıtlarını ucuz ve ekstra indirimli bir şekilde alabileceklerine dikkat çeken Bektaş, ‘’Amatör Spor Camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Biz Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bütün takımlarımızın menfaatlerini gözetmek durumundayız. Bunun içinde bazı çalışmalar yapıyoruz. Araya pandemi girmesinden dolayı projelerimizi tam manasıyla hayata geçiremedik. Ancak pandemi sonrasında bütün kulüplerimizin yönetici, oyuncu, teknik ekibi ve yakınlarını düşünerek indirimli akaryakıt kullanmaları için Efendiler Petrol İstasyonu ile bir protokol imzaladık. Budan sonra camiamız ekstra indirimli olarak akaryakıtlarını Efendiler Petrol İstasyonundan alabilirler’’ dedi.