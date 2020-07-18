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ASKF’de seçim heyecanı

KISA adı ASKF olan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda seçim hazırlıkları devam ediyor.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:36
ASKF’de seçim heyecanı

29 Temmuz tarihinde 11’incisi yapılacak olan seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde yeniden aday olduğunu duyuran mevcut Başkan Hakan Bektaş, genel kurul çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yeni dönemde birçok proje hazırladıklarını ve bunu hayata geçirmek istediklerini belirten Bektaş, Yozgat’a bir Amatör Spor Kompleksi yapılması için girişimlerde bulunduklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını vurguladı. Amatör Spor Kompleksinin sadece il merkezinde bulunan takımlara değil bütün kulüplerin hizmetinde olacağını dile getiren Bektaş, ‘’Yine aynı şekilde yeni stadımızda Amatör takımlarımız için kendilerine ait kulüp binalarının yer alması için girişimlerde bulunduk. Taktir büyüklerimizin. Ayrıca yeni dönemde kulüplerimize destek olacak projeler hazırladık. Geçmişte ligimize sponsorlar alarak kulüplerimize maddi desteklerde bulunmuştuk. Yeni dönemde de takımlarımıza ayni ve maddi anlamda destekler sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalarımız var. Gerekli girişimleri yaptık ve hazırladığımız projelerin de sonuna geldik. Allah nasip ederse yeni dönemde çok güzel şeyler olacak’’ dedi. 

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ASKF’de Seçim Heyecanı
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