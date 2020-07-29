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ASKF’de seçim bugün

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda seçimli genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:16
ASKF’de seçim bugün

 Bu yıl 11’incisi yapılacak olan seçimli Genel Kurul toplantısı öncesinde yeniden aday olduğunu duyuran mevcut Başkan Hakan Bektaş, seçimlere büyük ihtimalle tek liste ile katılacak. Şu ana kadar ikinci bir adayın çıkmadığı bildirildi. Başkan adayı Bektaş, yeni dönemde birçok proje hazırladıklarını, bunu hayata geçirmek istediklerini söyledi. Bektaş, Yozgat’a bir Amatör Spor Kompleksi yapılması için girişimlerde bulunduklarını, olumlu sonuçlar aldıklarının altını çizerek, Amatör Spor Kompleksinin sadece il merkezinde bulunan takımlara değil bütün kulüplerin hizmetinde olacağını dile bildirdi. Bektaş, ‘’Yeni stadımızda Amatör takımlarımız için kendilerine ait kulüp binalarının yer alması için girişimlerde bulunduk, görüşmelerimiz de devam ediyor. Kulüplerimizi mali yönden rahatlatmak istiyoruz, Bu amaçla destek olamak amacıyla hazırlamış olduğumuz bazı projelerimiz mevcut. Geçmişte ligimize sponsorlar alarak kulüplerimize maddi desteklerde bulunmuştuk. Yeni dönemde de takımlarımıza ayni ve maddi anlamda destekler sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalarımız var. Gerekli girişimleri yaptık ve hazırladığımız projelerin de sonuna geldik’’ dedi. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unu Genel Kurul Toplantısı, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kongre saat 11.00’da başlayacak. 

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ASKF’de Seçim Bugün
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