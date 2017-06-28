Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

ASKF’de kongre zamanı

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Yozgat olağan genel kurulu toplantısına sayılı günler kaldı. 

ASKF’de kongre zamanı

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Yozgat olağan genel kurulu toplantısına sayılı günler kaldı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
28 Haziran 2017 Çarşamba 09:01
162 Okunma
ASKF’de kongre zamanı

30 Haziran tarihinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek olan ASKF yönetimi bayram öncesinde yaptığı toplantı ile genel kurul kararı almıştı.  Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da en geç Haziran ayı içerisinde tamamlanması gereken genel kurul çalışmalarında tarih 30 haziran olarak belirlenmişti. ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta görev süreleri içerisinde spora katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Genel kurula sayılı günler kaldığını aktaran Bektaş, olağan genel kurulun 30 Haziran Cuma günü saat 14.00’de Sedefler Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceğini ifade etti.
Başkan Bektaş, olağan genel kurulda yeniden aday olacağını belirterek, başlattıkları projeleri devam ettirmek istediklerini kaydetti. Görev süreci içerisinde amatör sporu adına birçok faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Bektaş,  amatör kulüplerinden içerisinde bulunduğu çıkmazların önüne geçmek için yoğun çaba harcadıklarının altını çizdi.  Amatör kulüplerin yaşadığı malzeme sıkıntılarının girişimleri çerçevesinde çözüldüğünü vurgulayan Bektaş, “Yeni dönemde çok farklı projelerle kentin spor geleceğine yön vermek için çaba sarf edeceğiz. Yozgat’ta sporun daha da güçlenmesi için elimizden gelenin ene iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.
Yozgat’ta ‘önce kardeşiz, son rakibiz’ sloganıyla sporun kardeşlik ve dostluk olgusunu ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Bektaş, 30 Haziran’da yapılacak genel kurulun yeni bir başlangıç olacağını kaydetti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor için seferberlik!
Yozgatspor için seferberlik!
Sayı her geçen gün artıyor
Sayı her geçen gün artıyor
Yıllar sonra ilk defa
Yıllar sonra ilk defa
Son müracaat 14 Temmuz
Son müracaat 14 Temmuz
Şampiyonluk için gidiyorlar
Şampiyonluk için gidiyorlar
Bektaş güven tazeledi
Bektaş güven tazeledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim