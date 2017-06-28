ASKF’de kongre zamanı

30 Haziran tarihinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek olan ASKF yönetimi bayram öncesinde yaptığı toplantı ile genel kurul kararı almıştı. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da en geç Haziran ayı içerisinde tamamlanması gereken genel kurul çalışmalarında tarih 30 haziran olarak belirlenmişti. ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta görev süreleri içerisinde spora katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Genel kurula sayılı günler kaldığını aktaran Bektaş, olağan genel kurulun 30 Haziran Cuma günü saat 14.00’de Sedefler Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Başkan Bektaş, olağan genel kurulda yeniden aday olacağını belirterek, başlattıkları projeleri devam ettirmek istediklerini kaydetti. Görev süreci içerisinde amatör sporu adına birçok faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Bektaş, amatör kulüplerinden içerisinde bulunduğu çıkmazların önüne geçmek için yoğun çaba harcadıklarının altını çizdi. Amatör kulüplerin yaşadığı malzeme sıkıntılarının girişimleri çerçevesinde çözüldüğünü vurgulayan Bektaş, “Yeni dönemde çok farklı projelerle kentin spor geleceğine yön vermek için çaba sarf edeceğiz. Yozgat’ta sporun daha da güçlenmesi için elimizden gelenin ene iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Yozgat’ta ‘önce kardeşiz, son rakibiz’ sloganıyla sporun kardeşlik ve dostluk olgusunu ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Bektaş, 30 Haziran’da yapılacak genel kurulun yeni bir başlangıç olacağını kaydetti.

