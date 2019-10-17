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Asker pehlivanlar hazır

Asker pehlivanlar hazır

Asker pehlivanlar hazır

Asker pehlivanlar hazır

17 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Asker pehlivanlar hazır

DÜNYA ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Milli Güreşçimiz, hemşehrimiz Rıza Kayaalp, Çin’de 28 Ekim tarihine kadar devam edecek Askeri Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını tamamlayıp, bu ülkeye gitti. Türk Silahlı Kuvvetler güreş takımı, Barış Pınarı operasyonunda yer alan Mehmetçiklerimiz için mindere çıkacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takım kadrosunda Rıza Kayaalp ile birlikte Taha Akgül, Soner Demirtaş, Metehan Basar, Aslan Atem, Enes Başar, Selehattin Kılıçsallayan, Fatih Yaşarlı yer alıyor.  13 Ekim’de birliklerine teslim olan Pehlivanlarımız hem vatani görevlerini yapacak hem de Askeri Olimpiyat Oyunlarında güreşerek ülkemize Altın madalya getirmek için ter dökecek. 

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