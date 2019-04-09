Asıl sevinç Play-Off’larda olacak

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, önceki gün Yozgat Cumhuriyet alanında Yozgatspor’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarları büyük kutlamaya hazır olmaları için uyardı. Teknik direktör İbrahim Baş, şuanda grup şampiyonluğunu garantilediklerini ve Yozgatspor taraftarlarının bu şampiyonluğun haklı kutlamasını yaptığını söyledi. Şampiyonluk kutlamalarının anlam kazanması için Play-Off müsabakalarından zaferle ayrılmaları gerektiğini dile getiren Baş, ‘’Burada yaptığımız kutlamaların anlam kazanması ve asıl şampiyonluğu yaşamak için Play-Off müsabakalarına iyi hazırlanmamız gerekiyor. Play-Off’larda burada taraftarımızın bize verdiği desteğin daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu takım bu sene hak ettiği yere gelecek ve asıl şampiyonluk kutlamalarımızı Play-Off müsabakaları sonrasında gerçekleştireceğiz.