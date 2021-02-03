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Asaleten atandılar

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün birleşesi sonucunda yeni bir yapıya kavuşturulan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde oluşturulan alt birimlere müdür atamaları yapılmaya başlandı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:26
Asaleten atandılar

Teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, taşra teşkilatlarına da kadro tahsislerini yaparak atamalar gerçekleştirildi.  Bu kapsamda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne Özgür Akgün, Yurt Hizmetleri Müdürlüğü’ne Hasan Ayan ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne de Ali Sapmaz vekaleten yürüttükleri görevlerine asaleten atandılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise görevini vekaleten yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
Asaleten Atandılar
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