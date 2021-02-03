Teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, taşra teşkilatlarına da kadro tahsislerini yaparak atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne Özgür Akgün, Yurt Hizmetleri Müdürlüğü’ne Hasan Ayan ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne de Ali Sapmaz vekaleten yürüttükleri görevlerine asaleten atandılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise görevini vekaleten yürütüyor.