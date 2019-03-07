Artık üç puanlar önemli

Hafta sonu Kastamonuspor ile karşılaşacak olan Yozgatspor’da maç hazırlıkları sürüyor. Oyuncularıyla toplantılar yapan Teknik Direktör İbrahim Baş, Yozgatspor’u finale taşımak için her maçtan üç puan alınması gerektiğini vurguluyor. Artık iç sahada oynanacak her maçın önemli olduğunu söyleyen Baş, Safranbolu maçında istedikleri oyunu oynayamamalarına rağmen üç puan aldıklarını belirtti. Maçta yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Baş, “Eğer onları değerlendirmiş olsak, durum belki de 5, 6 olacaktı. Aldığımız galibiyet zor bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.

Artık zor kolay, zayıf güçlüyü düşünmek yerine alınan 3 puanların önemli olduğuna işaret eden Baş, ”Amasya deplasmanında çok iyi oynamıştık lakin 1 puan aldık. Keşke çok iyi oynayıp 3 puan alabilseydik. Değerlendirmemiz gereken, parçaları birleştirmemiz gereken şey, bu saatten sonra iyi oyun, kötü oyundan ziyade bu ligde Yozgat’ı önce birinci yaparak finale taşımaktır” dedi.

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, kalan maçlarda Yozgatspor’u finale taşıyacak puanları toplamanın öneminin altını çizdi. Rakip Kastamonu’nun devre arasında dört beş futbolcuyu kadrosuna kattığını anlatan Baş, “Rakip, dikkat edilmesi gerekin bir rakip” dedi. Takımın bütün konsantrasyonunu alınacak 3 puana verdiğini ifade Eden Baş, “Yine bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan taraftarımızı maçların azaldığı, umutların yükseldiği anda bizimle birlikte olmaya davet ediyorum. Hem seyirciye, hem 3 puana, hem de bu takımı finale taşımaya ihtiyaç var”ifade etti.

