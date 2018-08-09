Artık Güreşçiler kullanacak

Yozgat’ta Spor Bakanlığı tarafından Spor Vadisi bölgesinde yapılan ve geçici kabulü gerçekleştirilen Gençlik Merkezi binasına iç tefrişat çalışmaları tamamlandıktan sonra Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin bu binaya taşınacağı belirtildi. Taşınmanın gerçekleşmesinin ardından Gençlik Merkezi’nin bir çok sportif çalışma için kullandığı Spor Salon’u ise sadece Güreş Eğitim Merkezi güreşçilerinin kullanımına verilecek. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Gençlik Merkezi için Spor Vadisinde yapılan tesisin geçici kabulünü yaptıklarını söyledi. Tefrişat malzemelerini Devlet Malzeme Ofisinden aldıklarını ve bir ay içerisinde oranın donatımını yapacaklarını dile getiren Güneşer, ‘’Mevcut Gençlik merkezimizin oraya taşınma işlemiyle birlikte, daha önce İl Müdürlüğümüzün boşalttığı binayı tahsis ettiğimiz Güreş Eğitim Merkez’inin kullanımına vereceğiz. Gençlik Merkezi salonunu ile birlikte müstakil bir salona kavuşacak olan Gereş Eğitim Merkezimizde bir iki yıl içerisinde öğrenci sayımızı mevcudun iki katına çıkarmayı planlıyoruz. 15 yatılı sporcumuz var. Tadilatın bitmesi durumunda önümüzdeki yıl bu sporcu sayımızı 30’a çıkarmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte şuanda 25 tane Güreş Eğitim Merkezine kayıt yaptırmış gündüz öğrencilerimiz var. O öğrencilerimiz daha önce Rıza Kayaalp Spor Salon’unda tribün altındaki antrenman sahamızda çalışma yapıyorlardı. Gençlik Merkezimizin binası boşaltılacağından dolayı merkezimiz içerisinde bulunan Spor Salon’unu Güreş Eğitim Merkezine tahsis edeceğiz. Burasını donatacağız. Minderimizi getireceğiz, kondisyon aletlerini getireceğiz. Aynı zamanda da duşunu, tuvaletinde ve diğer alanlarında tadilat yaparak Güreş Eğitim Merkezindeki öğrencilerimizin antrenmanları için kullanacağız. Buranın tadilatı bittikten sonra Güreş Eğitim Merkezi sporcuları antrenmanlarını Gençlik Merkezi salonunda yapacaklar’’ dedi.