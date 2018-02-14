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ARSUZ’U ZOR GEÇTİK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da Asbaşkan Ahmet Akgün, Arsuz Karaağaçspor müsabakasının kendileri için çok zor geçtiğini söyledi.

ARSUZ’U ZOR GEÇTİK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da Asbaşkan Ahmet Akgün, Arsuz Karaağaçspor müsabakasının kendileri için çok zor geçtiğini söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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ARSUZ’U ZOR GEÇTİK!

Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, zorlu Arsuz Karaağaçspor deplasmanından üç puan ile döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.
Daha önceden de söylediği gibi zor bir maç olduğunu dile getiren Akgün,
‘’Bundan sonra hiçbir şekilde kolay maç olmayacağını ifade etmiştik. Çok zorlu bir müsabakaydı, çok ciddi bir mücadele gerektiren, hava şartlarının çok zor olduğu, skor anlamda her an her şeyin olabileceği sıkıntılı bir müsabakaydı. Çünkü inanılmaz derecede bir rüzgar vardı. Topun istenilen yere gitmediği, oyun yapılamayacağı değişik bir atmosfer içerisinde maç yapıldı. Ciddi bir taraftar baskısı vardı. Ama bütün bunlara karşılık sahadan üç puan alarak Yozgat’a döndüğümüz için iddiamızı sürdürdüğümüz için mutluyum. Bundan sonraki haftalarda bize kolay müsabaka yok. Bütün maçlarımız çok zor geçecek. Ama biz her şeyle rağmen sahada kazanacağız ve rakiplerimizi yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz’’ dedi.

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