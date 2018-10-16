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Arslan’dan teşekkür

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, kırmızı siyahlı ekibi Amasyaspor müsabakasında 90 dakika boyunca destekleyen Yozgatspor taraftarına teşekkür etti.

Arslan’dan teşekkür

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, kırmızı siyahlı ekibi Amasyaspor müsabakasında 90 dakika boyunca destekleyen Yozgatspor taraftarına teşekkür etti.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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Arslan’dan teşekkür

Arslan, kendi Facebook hesabından yaptığı açıklamada ‘’90 dakika boyunca desteğini ve dualarını esirgemeyen 7'den 70'e Yozgatlı hemşehrilerimize. Yozgat'ın güzide taraftar grupları, liderleri ve grup üyesi arkadaşlara. İlçelerden ve çevre illerden Yozgatspor'u desteklemek için kilometrelerce yol kateden kardeşlerimize, teknik heyete, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve bu galibiyetin mimarı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim’’ dedi.

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