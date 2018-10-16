Arslan’dan teşekkür

Arslan, kendi Facebook hesabından yaptığı açıklamada ‘’90 dakika boyunca desteğini ve dualarını esirgemeyen 7'den 70'e Yozgatlı hemşehrilerimize. Yozgat'ın güzide taraftar grupları, liderleri ve grup üyesi arkadaşlara. İlçelerden ve çevre illerden Yozgatspor'u desteklemek için kilometrelerce yol kateden kardeşlerimize, teknik heyete, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve bu galibiyetin mimarı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim’’ dedi.