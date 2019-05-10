Arslan’dan ‘bu kez olsun’ mesajı

‘İnşallah Bu Sefer Tamam’ başlığıyla yaptığı paylaşımında Yozgatspor’un Akşehirspor karşısında galip geleceğine inandığını ifade etti. Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın paylaşımının altına ize bazı Yozgatspor taraftarları ‘Amin Başkan, Allah yardımcımız olsun’ ‘İnşallah Bu Sefer Olur’ şekilde yorumlar attılar.
‘İnşallah Bu Sefer Tamam’ başlığıyla yaptığı paylaşımında Yozgatspor’un Akşehirspor karşısında galip geleceğine inandığını ifade etti. Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın paylaşımının altına ize bazı Yozgatspor taraftarları ‘Amin Başkan, Allah yardımcımız olsun’ ‘İnşallah Bu Sefer Olur’ şekilde yorumlar attılar.
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