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Arslan’dan ‘bu kez olsun’ mesajı

YOZGATSPOR Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Akşehirspor ile oynayacakları TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası öncesinde kendi sosyal medya hesabından başarı beklentisini paylaştı.

Arslan’dan ‘bu kez olsun’ mesajı

YOZGATSPOR Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Akşehirspor ile oynayacakları TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası öncesinde kendi sosyal medya hesabından başarı beklentisini paylaştı.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
93 Okunma
Arslan’dan ‘bu kez olsun’ mesajı

‘İnşallah Bu Sefer Tamam’ başlığıyla yaptığı paylaşımında Yozgatspor’un Akşehirspor karşısında galip geleceğine inandığını ifade etti. Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın paylaşımının altına ize bazı Yozgatspor taraftarları ‘Amin Başkan, Allah yardımcımız olsun’ ‘İnşallah Bu Sefer Olur’ şekilde yorumlar attılar.

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