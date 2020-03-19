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Arslan’dan anlamlı hareket

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan’dan anlamlı hareket.

19 Mart 2020 Perşembe 03:52
Arslan’dan anlamlı hareket

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan Sorgun ilçe stadında antrenman öncesinde stat çevresinde yere düşen Türk bayrağını alması büyük taktir topladı. Sorgun’da aşırı rüzgar nedeniyle stat çevresinde gönlere çekilen Türk Bayrağının ipi kopunca yere düştü. Bayrağın yere düştüğünü gören Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, yere düşen bayrağı alarak önce öptü sonra ise düzgün bir şekilde katlayarak yanına aldı. Sarı siyahlı ekibin Antrenörü Mustafa Arslan’ın bu hareketi büyük taktir topladı. 

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Arslan’dan Anlamlı Hareket
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