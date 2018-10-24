Arslan’a ziyaret

Yozgat'ta uzun süredir beklenen dernek ve İHK uyumu, İl hakem kurulu başkanlığına Serhat Alper'in atanmasının ardından kendini göstermeye başladı. T.F.F.H.G.D. Yozgat şube başkanı Adem Nazlı, Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Arslan’ı makamında ziyaret ederek hakem camiası adına istek ve dileklerini kendilerine ilettiler.