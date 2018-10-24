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Arslan’a ziyaret

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat yönetimi ile İl Hakem Kurulu yönetimi makamında ziyaret etti.

Arslan’a ziyaret

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat yönetimi ile İl Hakem Kurulu yönetimi makamında ziyaret etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Arslan’a ziyaret

Yozgat'ta uzun süredir beklenen dernek ve İHK uyumu, İl hakem kurulu başkanlığına Serhat Alper'in atanmasının ardından kendini göstermeye başladı. T.F.F.H.G.D. Yozgat şube başkanı Adem Nazlı, Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Arslan’ı makamında ziyaret ederek hakem camiası adına istek ve dileklerini kendilerine ilettiler. 

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