Arslan’a forma hediye ettiler

Duykon Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen Yozgat - Nevşehir Tanıtım ve Kültür gezisinin ardından Sorgun Sefa Termal otelde konaklayan DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan’ı ziyaret eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ve beraberindekiler Arslan’a kendilerine verdiği destekten dolayı hem teşekkür ettiler hem de forma hediye ettiler. DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, kendilerine sürpriz ziyarette bulunarak onure eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’ne teşekkür etti. Arslan, ‘’Her birini tanımaktan şeref duyduğum Sorgun Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına ve bu sürpriz ziyareti düzenleyen çok kıymetli Zeynep Ertal Altunkuyu Başkanımıza, yönetimine bu anlamlı ziyaretleri ve Forma hediyeleri için çok teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin’’ dedi.