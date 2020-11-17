ARSLAN YOZGATSPOR’U DEĞERLENDiRDi

Arslan kulüp binasında bazı yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile düzenlediği basın toplantısında bugün itibariyle gelinen noktada Yozgatspor’un bulunduğu yeri, aldığı neticeleri kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Yozgatspor’un daha öncelerde de sıkıntılı dönemler yaşadığını hatırlatan Arslan, bu sıkıntılı dönemi Yozgat’a ve Yozgatspor’a yakışır bir şekilde aşacaklarını ve Yozgatspor’u layık olduğu yerlere getireceklerinin altını çizdi. Şansız bir sezon yaşadıklarını ve kötü bir başlangıç yaptıklarının da altını çizen Arslan, ‘’Ama takımımız kötü oynamıyor, kötü bir takım değil ama aldığımız neticeler kötü. Futbolda da esas olan neticedir, dolayısıyla bugün burada bulunduğumuz nokta bizleri üzmektedir. Ama bunun telafisi de bize düşüyor. İnşallah en kısa zamanda bütün gerekli çalışmaları yapmak suretiyle Yozgatspor’u layık olduğu yere getireceğiz. Bu noktada olması gereken birlik ve beraberlik içerisinde olmaktık. İçinde bulunulan netice itibariyle insanların birbirleri ile kötü konuşmalarının, birbirlerine hakaret etmelerinin Yozgatspor’a kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Yine bugün itibariyle takımda her hangi bir değişiklik mümkün değildir. Ara transfer dönemine kadar, bu takım böyle gidecek. Dolayısıyla takımın morale ihtiyacı olduğu her kesin kabul edebileceği bir şeydir. Takımı desteklemek gerektiği bir gerçektir. Yönetimi hedef alan, futbolcuları hedef alan, teknik heyeti hedef alan maksadını ve haddini aşan beyanatları Yozgatspor’un hayrına olarak kabul etmiyoruz. Bunu herkesi sağ duyu ile düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. İstanbul’da bir müsabaka oynadık. Güzel bir müsabaka oldu. Ama istediğimiz neticeyi alamadık. Galibiyet ile gelmek istiyorduk, normal şartlarda İstanbul deplasmanından bir puan ile gelmek başarıdır ancak, maalesef Yozgatspor’un şartları normal olmadığı için bulunduğu yer kötü bir nokta olduğu için beraberliği bile başarı olarak kabul edemiyoruz, takımımız çok gol pozisyonuna girdi ama değerlendiremedi, artık geçmiş geçmişte kaldı biz önümüze bakacağız’’ dedi.

KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR

İstanbul’da oynadıkları müsabaka dönüşünde bir takım klavye kabadayılarının yönetimi, başkanı, takımı hedef alan ve haddini aşan paylaşımlar yaptığını ve hiç birini kabul etmediğini anlatan Arslar, ‘’Yapılan bütün kötü konuşmaları ve hakaretleri kendilerine iade ediyorum, kötü söz sahibinindir. Bizim onlarla uğraşacak vaktimiz yok, biz önümüze bakacağız. Yozgatspor’a zerre katar katkısı olmayanların Yozgatspor için kılını kıpırdatmayanların, Yozgatspor’un başarısızlığını bekleyenlerin, Yozgatspor’u yokluğa mahkum edip, Yozgatspor’u zorluklara mahkum edip sonra da kurtarıcı gibi ortaya çıkmak isteyenlerin bu kulüp üzerindeki emellerini gerçekleştirme şansları yok. Biz bunlara kesinlikle pirim vermiyoruz. Yozgatspor’u yokluğa mahkum edip tekrar kurtarıcı olarak çıkmak ahlaki değildir. Yozgatspor’a yardımcı olacakları bir şey varsa, yapmak istedikleri bir şey varsa kapımız açıktık, yardım ederler, Yozgatspor’un başarısı için bizimle beraber uğraşırlar, biz de onlara teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

GOLÜ ATACAK BEN DEĞİLİM

Kendisinin Yozgatspor kulüp başkanı olarak İstanbul deplasmanı için takımı götürüp 5 yıldızlı otelde yatırdığı, yolda yemeklerini yedirdiğini ve oyuncuların primlerini ödediğinin altını çizen Arslan, ‘’Ben görevimi yaptım. Golü atacak olan ben değilim, golü de onlar atacak. Hiç kimse Yozgatspor üzerinden ucuz davranışlar ile kendisine alan açmaya çalışmasın, onlara eyvallah etmeyiz, kimse kusura bakmasın. Samimi eleştirilere kapımız açık, samimi eleştirilerden istifade ediyoruz ama hakaretleri de, o hakaretleri yapanlara iade ediyoruz, hiç birine de eyvallahımız yok’’ şeklinde görüş bildirdi.

BENİM KİTABIMDA BAŞARISIZLIK YOK

Kazım Arslan olarak kitabında başarısızlığa yer olmadığını anlatan Kulüp Başkanı Arslan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; ‘’Bu güne kadar başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım, Yozgatspor olayı da böyle olacak. Bütün engellemeler rağmen, bütün kışkırtmalara rağmen biz Yozgatspor’u layık olduğu yere taşıyacağız öyle bir takım tehditlere, kuru sıkı hakaretlere bizim karnımız tok, onlara verecek ve verilecek bir kulüpte yok.’’

BU GÜNE KADAR KAÇ KURUŞ KATKINIZ OLDU DA BENDEN HEBAP SORUYORSUNUZ

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, 1,5 yıldır takıma yönetimde bulanan arkadaşlarının maddi manevi birçok katkılarının bulunduğunu ifade ederek, şu şekilde konuştu; ‘’Bize güvenmeyenlere biz hiç güvenmiyoruz, biz görevimizi yapıyoruz. Cebimizden de harcıyoruz. Bu kulüp kolay kolay gitmiyor, kendiliğinden gitmiyor. Bu kadar hakaret ederseniz, bu kadar eleştiri yaparsanız ben sorarım bu güne kadar Yozgatspor’a kaç kuruş katkını oldu da benden hesap sorma hakkı görüyorsunuz kendinizde. Yozgatspor’a talip olmanın yolu, iyi niyetle gelirsiniz, bu kulübün ve yönetimin çalışmalarına katkı verirsiniz, ondan sonra da gerekirse zamanı geldiğinde ben yönetime talibim dersiniz.’’

KULÜBÜ TARAFTAR YÖNETMEZ

Kulübü taraftarın yönetmeyeceğini, kulübü yönetimin yöneteceğini, başkanın yöneteceğini hatırlatan Arslan, taraftarın yapması gereken şeyin kulübün başarısı için yönetime ve takıma destek olmak olduğunu belirtti. Yozgatspor’un sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirdiğini ifade eden Arslan, şuanda Yozgatspor’un Türkiye’de ödemelerini en düzgün yapan kulüplerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.