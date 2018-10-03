Arslan taraftar ile buluştu

Arslan, Yozgat’taki ilk müsabakaları olan Sinopspor maçı öncesinde, taraftar grupları temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldiklerini söyledi. Onların bir ve beraber hareket etme kararlarına sevindiklerini dile getiren Arslan, ‘’Yozgat'ta sporda da güzel şeyler oluyor ve inşallah bu güzel ortam özlediğimiz şampiyonluğu da bize getirecek’’ dedi.