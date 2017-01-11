Ana SayfaSpor

Arslan başarı diledi

11 Ocak 2017 Çarşamba 05:09
Bu haber 16 kez okundu

Çorum'da düzenlenen Minikler Kick-Boks Türkiye Şampiyonasına katılarak madalya ile dönen sporcuları Belediye Başkanı Kazım Arslan, makamında kabul ederek çocuklara başarı dileğinde bulundu.

Arslan başarı diledi
Çorum'da düzenlenen Minikler Kick-Boks Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Mustafa Kaan Zararsız, ilk 5’e girmeyi başaran Mustafa Cihan Özipek, Ebubekir Avcı, Abdullah Emir Avcı ile birlikte bir çok Türkiye şampiyonlukları ve ikincilikleri bulunan Betül Zararsız antrenörleri Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı gözetiminde Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti. Antrenörlerden bilgi alan Belediye Başkanı Kazım Arslan, zor bir spor dalı ile uğraşan öğrencilerin elde ettikleri başarıdan dolayı hepsini tek tek tebrik ettiğini söyledi. Çocukların başarılarının devamını dileyen Arslan, ‘’Yozgat’ı gururlandırdınız. Ben inanıyorum ki ileride çok büyük sporcular olacaksınız, ama bunun için çok çalışmanız lazım’’ dedi. 
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim