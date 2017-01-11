Arslan başarı diledi

Çorum'da düzenlenen Minikler Kick-Boks Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Mustafa Kaan Zararsız, ilk 5’e girmeyi başaran Mustafa Cihan Özipek, Ebubekir Avcı, Abdullah Emir Avcı ile birlikte bir çok Türkiye şampiyonlukları ve ikincilikleri bulunan Betül Zararsız antrenörleri Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı gözetiminde Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti. Antrenörlerden bilgi alan Belediye Başkanı Kazım Arslan, zor bir spor dalı ile uğraşan öğrencilerin elde ettikleri başarıdan dolayı hepsini tek tek tebrik ettiğini söyledi. Çocukların başarılarının devamını dileyen Arslan, ‘’Yozgat’ı gururlandırdınız. Ben inanıyorum ki ileride çok büyük sporcular olacaksınız, ama bunun için çok çalışmanız lazım’’ dedi.