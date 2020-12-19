Arkas hazırlıkları tamam

Çarşamba günü erteleme müsabakasında Haliliye Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek moral bulan sarı siyahlı ekip bu müsabakanın ardından ara vermeden Arkasspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı. Zirve mücadelesi veren Arkasspor karşısında galibiyet hedefleyen sarı siyahlı ekip, aynı zamanda güçlü rakibini yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Haliliye Belediyespor müsabakasında istedikleri sonucu aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Haliliye karşısında alınan galibiyet ile takımının da moral bulduğunu dile getiren Aksoy, ‘’Bu müsabakanın ardından ara vermeden yarın Sorgun Spor Salon’unda şampiyonluk mücadelesi veren Arkasspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi kendi evimizde yenerek yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.