Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Arkas hazırlıkları devam ediyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligin 22'nci haftasında deplasmanda Arkasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

04 Mart 2022 Cuma 00:47
Arkas hazırlıkları devam ediyor

Sorgun Spor Salonu'nda Başantrenör Bahadır Aksoy yönetimindeki antrenman, hafif koşu, yerde ısınma ve topla çalışma hareketleriyle başladı. Sıçrama, manşet, blok hareketleri, smaç, dublaj çalışmalarıyla devam eden idman, yapılan maçla sona erdi. Aksoy, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, Arkas Spor maçının TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak olması dolayısıyla 7 Mart Pazartesi'ye alındığını belirtti. Ligin sonu yaklaştıkça alt sıralarda stresin arttığına değinen Aksoy, "Şu an itibarıyla 10'uncu sıradayız ama üzerimizdeki 3 takım ile galibiyet sayılarımız aynı. Bu durum bizim ilk 8 için de şansımız olduğunu gösteriyor. Biz çalışmalarımızı ilk 8'e girmek için yapıyoruz. Her maça bu amaçla hazırlanıyoruz. Şimdi Arkas maçına da galibiyet parolası ile hazırlanıyoruz. Buradan çıkaracağımız bir galibiyet bizi düşme potasından iyice uzaklaştırırken, ilk 8 şansımızı da oldukça artıracaktır." dedi.
İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Sorgun Belediyespor maçı, 7 Mart Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. aa

Anahtar Kelimeler:
Arkas Hazırlıkları Devam EdiyorYozgatIlerigazetesiMartCumaHaberVoleybolAXASigortaEfelerLigiSorgunBelediyesporArkassporMaçHazırlıkSürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKiYE ŞAMPiYONASI BAŞLADI
TÜRKiYE ŞAMPiYONASI BAŞLADI
İkinci tur kuraları çekildi
İkinci tur kuraları çekildi
Güreş müsabakaları başlıyor
Güreş müsabakaları başlıyor
Üç takım turladı
Üç takım turladı
Yozgat K grubunda
Yozgat K grubunda
Kazanırsak rakipler bizi ilgilendirmez
Kazanırsak rakipler bizi ilgilendirmez
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim