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Arıcı’ya Yozgat’tan destek

YOZGAT Bölgesi eski hakemlerinden Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı ve TFFHGD Genel Başkanlığı görevini yürüten Abdurrahman Arıcı’ya Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Yönetim Kurulundan destek geldi.

Arıcı’ya Yozgat’tan destek

YOZGAT Bölgesi eski hakemlerinden Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı ve TFFHGD Genel Başkanlığı görevini yürüten Abdurrahman Arıcı’ya Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Yönetim Kurulundan destek geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Arıcı’ya Yozgat’tan destek

TFFHGD Yozgat Yönetim Kurulu Futbol kamuoyuna duyuru bağlığı ile yaptığı açıklamada, ‘’Geçtiğimiz haftadan bugüne kadar bazı yazılı yayın organlarında Sayın Genel Başkanımız Abdurrahman Arıcı'yı hedef alarak, görev yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı ve TFFHGD Genel Başkanlığı kurumlarını yıpratmak amacıyla maksadını aşan haberler yapılmaktadır. Oysaki bahsi geçen bu söylemlerin yapılan hukuki yaptırımlara rağmen, haber niteliğini yitirmiş olması ve hala yeni habermiş gibi kamuoyuna servis edilmesi art niyetli davranışın göstergesi olmaktadır. Kişiliği ve duruşu ile konumu ne olursa olsun önceliği her daim kurumsal kimliğe sahip olan, ayrıca her zaman hakem camiasının haklarını, hak ve hukuk içinde savunan seçilmiş Genel Başkanımız Dr. Abdurrahman Arıcı’nın yanında olacağımızın bilinmesini istiyor, yapılan bu sanal haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Bölgesi Eski Hakemlerinden Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı Ve TFFHGD Genel Başkanlığı
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