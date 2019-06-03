Arbede büyümeden önlendi

Tamamlanamayan maçın sonucu federasyon tarafından tarafların savunmaları alındıktan sonra belli olacak. Ligin son hafasında bir üst lige çıkacak takımın belli olacağı maç için dış sahada Sarayspor ile Saraykentspor takımları karşılaştı. Maçın ilk yarısını Sarayspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda hamekin kararlarına itirazlar da arttı. Maçın bitimine yaklaşık 10 dakika kala, Saraykentspor'dan bir oyuncunun yan hakemin uyarısı ile oyundan atılması üzerine hakeme toplu itirazlar yapıldı. Ardından, yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya girmesi, sahadaki diğer oyuncularla karşılaşması arbedeyi körükledi. Sporcular birbirlerine girdi. Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Sarayspor Başkanı Suat Selçuk, polislerle birlikte araya girip, arbedeyi büyümeden önledi. Maç hakem tarafından tatil edildi. Saraykentspor aleyhine maçın tatil edilmesi nedeniyle, Sarayspor ligi şampiyon olarak tamamlayarak, bir üst lige çıktı. Ancak, sonuç federasyon tarafından belirlenecek. Ligin son haftasındaki ikinci karşılaşmada ise Yozgat Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat SHÇEKspor takımı karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikası 2-2 tamamlanan maçın ikinci yarısında Divanlı Gençlerbirliği bulduğu gollerle sahadan 7-2 galibiyetle ayrılıp, bir üst lige çıkan takım oldu.