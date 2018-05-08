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Araplı şampiyon

SORGUN ilçesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen futbol turnuvasında Araplı temsilcisi başarılı oldu, şampiyonluk turunu attı.

Araplı şampiyon

SORGUN ilçesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen futbol turnuvasında Araplı temsilcisi başarılı oldu, şampiyonluk turunu attı.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Araplı şampiyon

Turnuvada, Keser Şehit Mehmet Ünal, Faraşlı, Günyazı, Gülşehri Çötelli, Araplı, Karakız Ortaokulları takımları mücadele etti. Keser köyünde oynanan müsabakalar sonucunda Arapli İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluk turunu attı. Keser Şehit Mehmet Ünal İmam Hatip Ortaokulu’nun ikinci olduğu turnuvada Karakiz Veli Uyar Ortaokulu üçüncü, Gülşehri Çötelli Ortaokulu da dördüncülükle yetindi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile turnuvayı takip edip, takımların kupalarını verdi, sporcuları tebrik etti.

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