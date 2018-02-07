Antrenörler tribünde

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, ligin ilk haftasında Şefaatlispor ile oynadıkları maçtaki tutumundan dolayı bir hafta hak mahrumiyeti cezası aldı.

Sorun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan ise ligin ikinci haftasında Şefaatlispor ile oynadıkları müsabaka sonrasında çıkan olaylar nedeniyle bir hafta hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Her iki takımın Antrenörün de cezası aynı hafta onaylanınca, Yozgat Çamlıkspor ve Sorgun Belediyespor sahaya Antrenörsüz çıkmak zorunda kaldı.